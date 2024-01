Da Ostia al Qatar passando per Parigi: Tabani, Galardi e Cordovani sognano le Olimpiadi

Prato, 22 gennaio 2024 - Il Setterosa sta attualmente allenandosi ad Ostia, dopo il quarto posto agli scorsi Europei svoltisi nei Paesi Bassi: le ragazze del commissario tecnico Carlo Silipo sono chiamate a centrare la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi, con i Mondiali del mese prossimo che metteranno in palio due pass. E fra le atlete che si stanno allenando presso il centro tecnico federale ci sono anche Chiara Tabani, Giuditta Galardi e Sara Cordovani. Le tre pallanuotiste pratesi sono tornate da Eindhoven nei giorni scorsi, insieme al resto del gruppo: Chiara e Giuditta si sono confermate pilastri della Nazionale, Sara (la più giovane del lotto, con i suoi 23 anni) è stata convocata in vista di un suo futuro inserimento in pianta stabile e pur non giocando ha avuto comunque modo di respirare l'atmosfera dei grandi eventi. Insieme alle compagne, le tre continueranno ad allenarsi nella frazione di Roma fino a dopodomani, per poi partire alla volta della Francia. Nella capitale francese rimarranno fino a venerdì prossimo, disputando una serie di sessioni tecniche in comune con la selezione transalpina. E a quel punto sarà già tempo di pensare al Mondiale che si svolgerà a Doha, in Qatar, che vedrà anche la convocazione in toto del “trio pratese” (salvo imprevisti). Dall'Italia al Qatar, passando per la Francia, per tornare in Francia la prossima estate: il “giro del mondo” verso i cinque cerchi è insomma iniziato.

G.F.