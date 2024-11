Da venerdì gli altri italiani con Lorenzo nella tappa di Verona. Fei World Cup, De Luca in top 10 a Lione: punti preziosi

Solo piazzamenti azzurri nel fine settimana, ma significativi per il prosieguo della stagione. L’evento principale, il GP della Longines Fei World Cup di Lione, porta la firma del tedesco Vogel (United Touch S) davanti all’olandese Smolders (Monaco Nop) e allo spagnolo Eduardo Lorenzo Aznar (Legend), mentre Lorenzo De Luca (foto Secchi, Denver De Talma), unico italiano presente, dopo il promettente netto nel percorso-base ha poi riportato 8 penalità in barrage, chiudendo al 9° posto. Posizione lontana dal podio ma sufficiente a fruttargli 8 punti e la 23sima posizione nella generale. Nella tappa di Verona (gare da venerdì) De Luca potrebbe davvero iniziare la ricorsa – magari insieme a Zorzi (25°, 6 punti) o a qualcun altro dei nostri – alla finale del circuito nell’aprile 2025 a Basilea. A Verona saranno 9 gli italiani in GP che "contro" il Gotha del salto ostacoli saranno galvanizzati dal pubblico di casa. La generale della World Cup-Europa Ovest è guidata da Wathelet (32 punti) davanti al brasiliano Mansour (25) e al francese Staut (24). Altri risultati sono arrivati da Valencia, dove si è gareggiato nonostante la tragedia dell’alluvione, e verrebbe da chiedersi perché. In gara c’era un drappello di azzurri su cavalli "coming up": Previtali (Esteban de Hus) si è piazzato 4° con doppio zero nel GP vinto dal padrone di casa Saez (Rain Man). Pisani (Chacco’s Lawito Ps) ha finito 13esimo, Grossato (El Grande ZL) 14esimo e Gaudiano (Quirinus) 21esimo, tutti con 4/0, Bucci (Private Dancer), 31esimo con 12 penalità. Nella prossima stagione diventeranno pedine importanti per il nostro salto ostacoli, sempre scarso di soggetti competitivi.