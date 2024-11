Da venerdì in pista per l’ultima corsa della stagione: tutti in aiuto della popolazione di Valencia. Barcellona accende il Gp della Solidarietà. Martin vede il titolo: sabato primo match point Bagnaia (staccato di 24 punti) non molla: "Ci proverò". Il Mondiale al pilota Pramac. se vincerà la Sprint Race.