Dal 7 al 12 giugno. Europei di atletica da record. Il Foro Italico sarà uno spettacolo

Braccia al cielo. Lacrime di gioia e di disperazione. Speranze e obiettivi, exploit e fragorose cadute. Tutto questo succederà per 141 volte. Centoquarantuno, detto tutto d’uno fiato per sottolineare quante sono le medaglie in palio agli Europei di atletica leggera dal 7 al 12 giugno nella ’culla dello sport italiano’, il Parco del Foro Italico. Culla che, sottolinea il numero uno di Sport e Salute Marco Mezzaroma, è stato sottoposto a "massiccio programma di riqualificazione: sarà questa la vera legacy dell’evento. La rinascita dello Stadio dei Marmi è pressoché ultimata, l’impianto è di una bellezza sconvolgente", assicura.

A contendersi quelle 141 medaglie saranno 1.600 atleti provenienti da 47 Federazioni, mentre il cuore azzurro si colma di speranze, quando mancherà circa un mese e mezzo alle Olimpiadi di Parigi. E, con i cinque cerchi sullo sfondo, ecco il pensiero del presidente del Coni Giovanni Malagò: "Non siamo mai stati così forti a livello di squadra. Gli Europei a Roma, a 50 anni dall’ultima edizione ospitata nel nostro Paese, riscrivono la storia e premiano la credibilità internazionale della Federazione presieduta da Stefano Mei, celebrando idealmente i grandi risultati ottenuti dall’intero movimento sulla scia del sensazionale record di Tokyo". Ed è per questo che scegliere il portabandiera non sarà semplice: "Avere questo imbarazzo della scelta non ci dispiace mica", conclude Malagò. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, prevede "sei giorni memorabili, ad altissima intensità, ad ogni livello istituzionale si è lavorato di squadra per questo risultato. Tra Roma e l’ atletica c’è un amore particolare". L’augurio del presidente del Cip Luca Pancalli è che "questi Europei possano rappresentare non solo uno sviluppo economico e culturale, ma anche sociale". L’assessore allo sport di Roma, Alessandro Onorato sottolinea il peso della Capitale nello scacchiere mondiale dello sport: "La nostra città grazie a questi appuntamenti vive una nuova giovinezza". "Gli Europei a Roma sono un’occasione straordinaria per l’Italia ora che l’atletica è così forte - ha detto il presidente della Fidal, Stefano Mei - Non c’è mai stata una nazionale così".