Dalla Chiesa, Ciriesi vince il derby di famiglia

È stata la giornata di Francesca Ciriesi, quella che ha concluso il 33° Memorial Generale Dalla Chiesa-Master d’Italia al Gese di San Lazzaro, Bologna. L’amazzone delle Fiamme Oro ha vinto infatti il prestigioso GP "Il Resto del Carlino", seconda donna a conquistarlo dopo Alessia Marioni nel 2015. L’atleta delle Fiamme Oro in sella a baio hannover di 9 anni Cash Royal 4 ha realizzato il più veloce tra i soli due percorsi netti della prestigiosa competizione, battendo suo fratello Federico Ciriesi, anch’egli in forze alle alle Fiamme Oro, in sella a Quincy Juice, 12enne baio holsteiner, lo stesso cavallo con cui aveva vinto il Memorial l’anno scorso. Il bis glielo ha impedito questa sorta di "gara in famiglia" nella quale ha prevalso Francesca, una delle più talentuose pedine – senza nulla togliere a Federico – della Nazionale e del salto ostacoli azzurro. Lo spessore delle loro performances lo spiega bene il nome del terzo classificato, Natale Chiaudani sul fido e collaudato Cintender.

Francesca ha vinto e suo fratello ha mancato il bis per pochi secondi (40,23 contro 38,78 ). Chapeau, sotto gli occhi del ministro Andrea Abodi che ha dichiarato: "Questo evento lancia un messaggio che deve valere tutti i giorni. La denominazione Memorial Dalla Chiesa richiama il senso della memoria civica, del sacrificio della vita, della legalità come valore supremo. Al comitato organizzatore ho assicurato il supporto da parte del Governo, sarà per me un piacere collaborare con la Federazione Sport Equestri e con il Gruppo Emiliano Sport Equestri. Quest’area offre opportunità alla comunità, mi auguro che possa essere aperta anche alle scuole. E su questo che si basa la nostra politica di governo sullo sport costituzionalmente riconosciuto".

L’altra classifica importante era quella del Campionato italiano militare interforze indoor: ha vinto il team dell’Esercito (Michol Del Signore-Kalipso D’Oco Z, Lorenzo Correddu-Dalakani Chardonnet, Martina Simoni-On Top Van’T Gelutt, e Nico Lupino.Next Twist Van’T Ruytershof, capo équipe tenente colonnello Andrea Mezzaroba) davanti a Fiamme Oro, Aeronautica e Carabinieri. Titolo individuale a Francesca Ciriesi, argento a Federico Ciriesi, mentre il bronzo è andato al collo di Michol Del Signore, Esercito (sull’oldenburg di 9 anni Corneton Ps). Nella gara del mattino, "130" a barrage, ancora una vittoria della Ciriesi (Gralain AA), nella "125" Grafiche Zanini, finale Silver Tour successo di Iris Zucchi.