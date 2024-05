Dalla dirigenza al tecnico. Pistoia Fc, grandi manovre

L’attesa sta per finire. Il Pistoia Football Club è pronto finalmente a vedere la luce, dopo settimane in cui si sono rincorse voci, indiscrezioni e soffiate più o meno da tutti i punti di vista. Ancora una settimana, due al massimo, e il nuovo progetto arancione prenderà vita dopo il trasferimento a Pistoia del titolo sportivo dell’Aglianese Calcio 1923. Il tempo che ancora manca è legato alla risposta che la Lega Nazionale Dilettanti dovrà fornire dopo l’invio delle necessarie documentazioni avvenuto ormai dieci giorni fa. Manca però solamente l’ufficialità, dopo di che la neonata società potrà pensare ad adempiere alle pratiche per iscrivere la squadra al prossimo campionato di Serie D, nel periodo compreso dall’8 luglio al 12 luglio, previa la presentazione della fidejussione bancaria di 31mila euro e versando la dovuta quota di iscrizione.

Intanto Sergio Iorio è già molto attivo per quanto riguarda la composizione dell’organigramma dirigenziale. Individuato Massimo Taibi come direttore sportivo, in una prima fase il neo diesse potrebbe essere assistito dall’agente di calciomercato Lorenzo De Santis, che ha diversi assistiti importanti anche in Sud America. Tra coloro che potrebbero avere un ruolo nel nuovo Pistoia Fc c’è anche l’ex giocatore, tra le altre, di Sampdoria e Inter Giampaolo Pazzini. Il ’Pazzo’, dopo aver appeso le scarpette al chiodo nel 2020, ha fatto l’opinionista televisivo per Dazn, ma sarebbe pronto a mettersi in gioco in una nuova veste, seppur sia ancora da definire quale nello specifico. Indubbiamente Pazzini rappresenterebbe un colpo importante anche sul piano dell’immagine, alla luce dei lunghi trascorsi nel professionismo dell’attaccante valdinievolino.

C’è poi il nodo più grande, quello al momento sembra essere ancora lontano dall’essere sciolto ed è quello legato all’allenatore. Negli ultimi giorni sono emersi diversi di allenatori più e meno quotati, ma nessuno di questi avrebbe trovato riscontro concreto. Nel taccuino ci sarebbe Luigi Consonni, che ovviamente conosce già l’ambiente e la piazza arancione, ma anche Paolo Indiani, il quale però pare orientato verso Livorno, Niccolò Pascali e Simone Venturi, il cui futuro sulla panchina del Tau Altopascio non è stato ancora chiarito. Non è però da escludere che possa essere direttamente Taibi a prendere una decisione sul nome del prossimo allenatore arancione, preferendo magari puntare su un profilo da lui già conosciuto. Ricordiamo infatti che l’ex portiere non ha mai lavorato, da dirigente, in Toscana, potendo vantare un’esperienza tra i professionisti dietro la scrivania della Reggina.

Michele Flori