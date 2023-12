De Luca risale il ranking a Londra, speranze azzurre dall’Arabia Saudita. Camilli e Gaudiano avvicinano le Olimpiadi

Al London Horse Show tappa della Fei World Cup Lorenzo De Luca su Cappuccino 194 grazie all’ 8° posto (04 pen) nel GP (h. 1,60 m) ha conquistato ancora punti in classifica generale ed è risalito dal 16° alla 12a posizione (31 p), in corsa verso la potenziale qualifica alla finale nell’aprile prossimo, cui avranno accesso i migliori 18 della generale.

Sabato De Luca (Violino Il Palazzetto), aveva vinto la "The Agria Lifetime Equine Snowflake Stakes" a due manches (h. 1,50 m). La vittoria nel GP non è sfuggita all’olimpionico "di casa" Ben Maher (Enjeu de Grisien) davanti al connazionale Scott Brash (Hello Jefferson) e all’irlandese Daniel Coyle (Legacy), i migliori in base al tempo dei 7 doppi netti nella prova (su 11 in barrage).

Nessun punto per l’altro azzurro, Turturiello (Made in’t Ruytershoff) causa un errore al "base".

Maher è ora al comando della classifica generale (72 pt) davanti al connazionale Harry Charles (55), ritiratosi in gara, e all’asso svedese Von Eckermann (51 p), assente qui a Londra. Prossima e ultima tappa 2023 a Mechelen, Belgio (26-30 dicembre).

Invece la tappa della World Cup di dressage è stata siglata dalla beniamina di casa, Charlotte Dujardin su Imhotep (89,465% nel Freestyle), davanti alle connazionali Charlotte Fry-Everdale (85,040%) e Backy Moody-Jagerbomb (83,675%). Assenti le fortissime tedesche.

Altra World Cup in Arabia Saudita: a Riyadh, Emanuele Camilli si è piazzato 3° nel GP di Coppa del Mondo, e Gaudiano ha chiuso 2° il GP del "cinque stelle". Camilli (Odense Odeveld) ha chiuso con 04, dietro il francese Delestre (Amelusina R 51) vincitore con doppio zero. Nel GP del concorso (h. 1,55 m) Gaudiano (Chalou) ha realizzato due netti, battuto solo sul cronometro dal fuoriclasse tedesco Ahlmann su Otterongo Alpha Z (00). Camilli e Gaudiano sono adesso 1° e 3° nell’Olympic ranking-Gruppo B: il leader al 31 dicembre otterrà per la propria nazione un posto individuale all’Olimpiade di Parigi 2024.