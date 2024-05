De Luca scalda i motori verso. Piazza di Siena

Continua l’avvicinamento degli azzurri a Piazza di Siena, in programma settimana prossima (Roma, 22-26 maggio). E Lorenzo De Luca si tiene in forma partecipando al Longines Global Champions Tour di Madrid, dove impiegherà Don Vito e Denver de Talma. Nel Csi "monostella" c’è anche Nogara (Est Everest, Zarah Zeldenrust Z). Una prova sicuramente selettiva, quella del ricco circuito diretto da Jan Tops ma che, in funzione di Roma, servirà più al cavaliere: De Luca per questo turno ha tenuto in caldo Cappuccino e Curcuma Il Palazzetto, i due soggetti che metterà in campo a Piazza di Siena, nella Coppa delle Nazioni (venerdì 23) e nel Rolex GP Roma (domenica 26). Appuntamenti ancora più impegnativi del Global, che richiederanno il massimo della condizione all’azzurro e agli altri del team (Camilli-Odense Odeveld, la Martinengo-Delta de L’Isle, e il debuttante in Coppa Casadei-Marbella du Chabli, mentre Marziani-Lightning resterà in panchina).

La nostra Nazionale si misurerà con i team di 9 Paesi e con binomi di altre 7 bandiere nelle gare individuali. Tornando alle gare di questo fine settimana, per il completo, che sarà all’Olimpiade con la squadra, sono in campo nel "quattro stelle" di Chatsworts, Gran Bretagna, due veterani come Vittoria Panizzon (Dhl Jackpot, Tuppence) e Alberto Giugni (Cornish Rebel, Galway Bay Talent), mentre per il dressage Valentina Truppa (Smile di Fontabeti) è al "quattro stelle" di Wiesbaden dove, in contemporanea, Di Pierro (Escolar’s Emotion, Badou) sarà impegnato nelle prove per i giovani cavalli di 5 anni. Infine all’Etrea Sport Horses di Busto Arsizio ha preso il via il Csio Giovanile con la partecipazione di 12 nazioni, Italia in "pole", nelle categorie under 21, junior, children e pony. Oggi Coppe delle Nazioni (i pony domani) e domenica i GP.