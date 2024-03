Debutto Rossi, quasi podio. Quinta la Ferrari di Kubica

Buona, buonissima, la prima. Ovvero il debutto nel Mondiale Endurance (categoria LMGT3) di Valentino. Anche se Rossi, sarebbe voluto (e la sua BMW numero 46 lo avrebbe meritato), salire sul podio. Podio sfiorato, quarto posto sotto la bandiera a scacchi della 1812km del Qatar, e una manciata di secondi, appena 13, di distacco dalla terza posizione finale, raccontano comunque alla perfezione il potenziale dell’equipaggio di Vale, inserendolo di forza nel pacchetto dei favoriti alla vittoria del titolo 2024.

E in effetti, la gara del Qatar, 10 ore, di Rossi, che si è alternato con Martin e Al Harthy alla guida del bolide del team Wrt, è stata una gara (quasi) perfetta, con il podio virtuale praticamente in tasca a metà giornata, ovvero prima che la sfortuna desse una spallatina al buon passo della BMW M4. Partito dalla posizione numero nove in griglia, Valentino è stato bravo a risalire posizioni con uno stile di guida essenziale e scientifico. Oltre che aggressivo. Dopo il buono stint iniziale di Ahmad Al Harthy, il Dottore ha lottato per il quarto posto e nel finale ha lasciato il volante a Maxime Martin in piena lotta per il podio. La vittoria della prima tappa della stagione l’ha però firmata la Porsche.

Il risultato di Rossi arriva come la migliore conferma di quanto detto da Valentino alla vigilia di

questa prima tappa del Mondiale Endurance. "Vorrei correre altri 10 anni", il messaggio lanciato con un sorriso prima di iniziare l’avventura che gli consegnerà il sogno di correre la 24 Ore di Le Mans.

Non è stata una giornata fortunata invece quella per le Ferrari, nel tappa gara (categoria Hypercar) del Qatar. A dominare sono state le Porsche che hanno monopolizzato il podio, portando a casa una super tripletta, mentre la prima Rossa è stata quella di Kubica con un quinto posto che comunque vale molto meno delle ambizioni della vigilia.

Sempre un equipaggio del team Ferrari Corse Ap, il team di Antonio Fuoco ha chiuso in ottava posizione, mentre Giovinazzi è rimasto ingabbiato lontanissimo e quindi nella posizione numero 14.