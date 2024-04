Debutto senza effetti speciali sui 100 per Marcell in Florida, Furlani quinto nel lungo in Cina all’esordio in Diamond League. Jacobs, 10.11 con vista Parigi: Bromell vince al fotofinish

Dopo 230 giorni, riecco Marcell Jacobs. Lo sprinter a Jacksonville, in Florida, dove ormai vive e si allena, in occasione dell’East Coast Relays, sui suoi 100 non va oltre il tempo di 10.11 che gli vale il secondo posto con lo stesso crono del compagno di allenamenti Trayvon Bromell, terzo si piazza il cinese Xie Zhenye (10.14). In termini di velocità si può ancora lavorare parecchio, ma per il momento è secondario: solo per aver partecipato alla gara entra infatti nei 56 del ranking, fondamentale per ottenere la carta olimpica. L’agente delle Fiamme Oro era non solo alla prima uscita della stagione ma al debutto sotto la guida tecnica del nuovo coach Rana Reider che ha preso il posto di Paolo Camossi. Il nativo di Desenzano non gareggiava dal 10 settembre 2023 al meeting di Zagabria. Al debutto stagionale all’aperto era chiamato pure Matteo Furlani. In Cina, nella tappa di Wanda Diamond League a Suzhou l’argento mondiale indoor si deve accontentare di un quinto posto. L’italiano atterra a 7,88 in una gara che non decolla per nessuno dei protagonisti attesi: vittoria per lo statunitense Marquis Dendy con 8,05, davanti ai cinesi Wang Jianan e Shi Yuhao (7,99).

Giuliana Lorenzo