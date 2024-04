Derby, le probabili formazioni. Bleve, Cicconi e Capello partono dalla panchina. In attacco ballottaggio tra Finotto e Giannetti

CARRARESE (3-4-2-1): Mazzini; Coppolaro, Di Gennaro, Imperiale; Zanon, Della Latta, Schiavi, Belloni; Palmieri, Panico; Finotto. A disp. Bleve, Tampucci, Illanes, Boli, Grassini, Cerretelli, Cicconi, Capezzi, Zuelli, Morosini, Giannetti, Capello. All. Calabro.

PONTEDERA (3-4-2-1): Vivoli; Guidi, Espeche, Martinelli; Perretta, Lombardi, Ignacchiti, Ambrosini; Benedetti, Ianesi; Selleri. A disp. Lewis, Busi, Gagliardi, Calvani, Pretato, Peli, Delpupo, Cerretti, Provenzano, Salvadori, Ganz. All. Canzi.

Arbitro: Zago di Conegliano; assistenti: Cassano di Saronno e Della Mea di Udine; quarto ufficiale: D’Ambrosio Giordano di Collegno.

CARRARA – Alla fine sono 23 gli arruolabili della Carrarese ma mister Calabro ci ha abituato a convocazioni “allargate“ portando in panchina giocatori non al meglio della condizione com’è il caso stavolta di Bleve, Cicconi e Capello. Si è ripreso dalla febbre Coppolaro in vantaggio per un posto da titolare in luogo del diffidato Illanes.

Il Pontedera, sul fronte opposto, dovrebbe schierarsi a specchio. Anche il tecnico Canzi con tutta probabilità non rischierà in attacco il diffidato Delpupo portandoselo in panchina. Sono previsti almeno un paio di cambi rispetto alla formazione che domenica scorsa non è andata oltre il pari contro l’Olbia.