Diallo "Se vinciamo sarà successo doppio"

"Quella di domenica scorsa contro il Lentigione è stata una partita difficile da interpretare, perché eravamo reduci da una settimana un po’ particolare". Cherif Diallo è stato l’asso di briscola nella semifinale playoff di domenica scorsa vinta 2-1 contro il Lentigione. Entrato al 30’ della ripresa, ovvero un minuto prima del pareggio ospite di Cortesi che avrebbe reso necessari i tempi supplementari, il bomber di Monrovia ha segnato il gol-partita su un pregevole assist di Rrapaj: "Nonostante le difficoltà e nonostante tutte le situazioni extra campo, ci siamo comunque allenati molto bene. Anche questo aspetto ha contribuito al successo".

Nelle ultime giornate, Diallo era partito dalla panchina per via di un problema alla caviglia: "Dal punto di vista individuale, sono contento, perché sono entrato e sono riuscito a dare una mano concreta alla squadra nel momento in cui aveva molto bisogno. Alla fine siamo riusciti a portare a casa la vittoria. Adesso sto meglio. Grazie al nostro fisioterapista Primo Bonetti ho recuperato in fretta. Lo ringrazio molto, perché si è preso cura di me giorno dopo giorno, aiutandomi con le terapie del caso e accompagnandomi nella gestione ottimale del rientro. Così ho potuto essere a disposizione in una fase della stagione in cui dobbiamo stringere i denti e andare un po’ oltre la soglia del dolore per cercare di portare a termine i playoff nel migliore dei modi". Con la maglia del Ravenna, nel girone di ritorno, Diallo ha segnato 6 reti (più una ‘revocata’ nel 3-0 esterno di Pistoia) in 14 gare giocate. Una media ‘sovrapponibile’ a quella del girone di ritorno dello scorso anno a Prato (8 gol in 19 gare): "Anche lo scorso anno a Prato mi è capitata una cosa simile. Tuttavia, quello che più mi preme è aver aiutato il Ravenna a raggiungere un traguardo importante come la finale dei playoff".

Ora c’è la finale di domenica, alle 16, al Benelli, contro il Corticella, che lo scorso anno vinse i playoff eliminando a sorpresa Pistoiese e Carpi: "Cercheremo di affrontare il Corticella con lo stesso approccio delle ultime gare, ovvero con una settimana di lavoro adeguato. Ci metteremo sicuramente anche qualcosa in più per cercare di raggiungere l’obiettivo. D’Altronde, aggiudicandoci i playoff, credo che entreremo nella storia del calcio italiano come l’unica squadra capace di vincere la regular season del campionato e poi anche l’appendice degli spareggi". Il pensiero finale del ventisettenne centravanti liberiano è andato anche al futuro: "Sono contentissimo di far parte di questo gruppo. Un gruppo meraviglioso, un gruppo bellissimo e unito. Il mio futuro? Al momento sono concentrato esclusivamente sulla finale playoff contro il Corticella. Dopodiché penseremo alla prossima stagione".