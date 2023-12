"Djokovic: "4 Slam per essere Coach dell'Anno" - Accende la polemica"

"Goran, penso che dovremo vincere 4 Slam su 4 per far sì che tu possa (forse) essere considerato come coach dell’anno", Djokovic sibillino dopo l’assegnazione del premio come miglior allenatore a Vagnozzi e Cahill, i due tecnici di Jannik Sinner, e accende la polemica: "Aver chiuso l’anno da n.1 del mondo, vincendo 3 Slam, le Atp Finals e continuando a scrivere la storia di questo sport evidentemente non è abbastanza, mio caro coach...", chiude, sempre rivolgendosi a Goran Ivanisevic e taggando pure il profilo dell’Atp. Vagnozzi ha iniziato a lavorare con Sinner nel febbraio 2022 e nel mese di giugno dello stesso anno al team si è aggiunto anche Cahill, che in precedenza aveva già lavorato al fianco di ex numeri 1 del mondo quali Andre Agassi e Lleyton Hewitt.