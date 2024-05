Domani sera in campo. Forza Cremonese, ora tocca a te

C’è grande attesa in casa della Cremonese in vista delle semifinali play off che la squadra di Stroppa inizierà domani sera giocando l’andata a Catanzaro. I giallorossi, dopo la sofferta qualificazione del turno preliminare ai danni del Brescia, sono pronti a riproporre la loro sfida ai grigiorossi dopo i due 0-0 della stagione regolare. Anche per questi precedenti, il doppio confronto che vale un posto nella finale-promozione si preannuncia intenso ed equilibrato. I calabresi, che devono fare i conti con un Fulignati uscito malconcio dalla gara con le Rondinelle, vogliono continuare a sognare e giocatori come Iemmello e Vandeputte sono pronti a trascinare una matricola che non intende avere alcun timore reverenziale nei confronti di quella che è stata la quarta forza del campionato. Per quel che riguarda la Cremonese, al centro dell’attenzione rimangono le condizioni di elementi importanti come Vazquez, Johnsen, Jungdal e Coda. Il loro pieno apporto può rappresentare la base di partenza ideale per spingere sin dall’andata la semifinale nella direzione desiderata.L.M.