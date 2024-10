Domenica al Palasport. D’Addazio-Antin il clou sul ring di Carugate

Edoardo D’Addazio in rampa di lancio. Il pugile di Giulianova, infatti, debutterà con la milanese Opi Since 82 il prossimo 13 ottobre, al Palasport di Carugate, dove si terrà una grande serata di boxe con protagonisti pugili di spicco del panorama nazionale. "È un nuovo pugile della nostra scuderia – esordisce il suo manager Alessandro Cherchi – e vogliamo farlo crescere insieme a noi. Il 13 ottobre combatterà un importante match internazionale sui 10 round". Questo match nel main event rappresenta per lui un’opportunità importante, affrontando l’argentino Miguel Cesar Antin, avversario duro e con maggiore esperienza che ha già affrontato pugili di valore come Maxim Prodan e Harlem Eubank. "Si tratta di un primo passo importante per entrare nel mondo del pugilato che conta – prosegue Cherchi -. In questo momento non ho esigenza di far fare un titolo ai miei pugili, ma semplicemente di fargli fare match di qualità che li facciano crescere".

Il co-main event vedrà Othmane Dioual, che arriva al suo nono incontro dopo la convincente vittoria contro Raffaele Munno, affrontare il francese Agop Margaryan. Il terzo incontro di spicco vedrà il combattivo Daniele Reggi affrontare il serbo Novak Kovacevic nei pesi medi su 8 riprese. La serata sarà completata da una serie di match che vedranno protagonisti pugili emergenti del territorio milanese e lombardo: Nicola Setaro vs Youssef Al Mourchid (Pesi piuma, 6 riprese), Leonardo Faretina vs Yuri Zanoli (Pesi super piuma, 6 riprese), Marco Bressani vs Ilic Bozidar (Pesi super welter, 4 riprese), Douglas Leon vs Aziz El Ghouiyal (Super gallo, 4 riprese), Martina Caruso vs Antonina Cuti (Pesi piuma, 6 riprese) e infine Alex Stana (dilettante) nei pesi massimi. L’inizio degli incontri è previsto per le ore 17, con il main event in programma alle 22. I biglietti sono prenotabili inviando un’email a [email protected] e presso le palestre dei pugili impegnati il 13 ottobre.