Dopo i rinvii per le condizioni climatiche. Pinocchio sugli Sci, bis a Cortina

Le condizioni climatiche non hanno condizionato solo la Coppa del Mondo, in questo inverno sugli sci: anche i giovani talenti che partecipano al Pinocchio sugli Sci, una delle manifestazioni giovanili più importanti del mondo, hanno dovuto fare i conti con il meteo. Per questo oggi a Cortina sarà recuperata la gara che doveva essere disputata ad Auronzo di Cadore nel weekend del 10 e il 11 febbraio.

Oggi sarà recuperata la categoria Allievi mentre il 2 marzo è in programma la categoria Ragazzi. In questi giorni in realtà da programma iniziale si sarebbero dovute tenere le gare di Cerreto Laghi, rimandate per assenza di neve (si stanno valutando le opzioni praticabili per il recupero in tempi brevi).

A Cortina la quarta tappa del circuito oggi sarà valida per la composizione della squadra veneta dei Ragazzi maschile e femminile del 42° Pinocchio Sugli Sci, organizzato dallo Sci Club Pinocchio di Pescia, che si concluderà con le Finali Nazionali ed Internazionali all’Abetone dal 22 al 28 marzo. Il Chief officer marketing dell’evento è Pieraldo Biagi.