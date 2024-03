Dopo il grande gelo Fontana vola sul podio nei 1.000, tra gli uomini splendido argento di Sighel. Spechenhauser e staffetta a medaglia. Arianna riannoda il filo, è bronzo mondiale

Pioggia di medaglie mondiali ieri per la nazionale italiana di short track. Dopo un sabato pomeriggio col sorriso amaro, gli azzurri hanno conquistato due argenti e due bronzi. E’ mancato solo l’acuto assoluto. Un’infinita Arianna Fontana è tornata alle competizioni dopo due anni, dopo i trionfi di Pechino, e, superando ogni polemica, è riuscita ieri a salire sul gradino più basso del podio in una finale dei 1000 metri rocambolesca. Nella "prima" finale, succede tutto nell’ultimo giro quando la Desmet chiude irregolarmente Schulting, Kim e Santos-Griswold. Restano in piedi Desmet e la Fontana che arrivano in questo ordine al traguardo ma la regola dice che se a cadere è più del 50% dei partecipanti la finale va ripetuta. Squalifica alla Desmet, ripartono in quattro. Arianna è quarta, ma al secondo giro la Schulting, infortunatasi nella caduta precedente, deve dare forfait. Santos Griswold è prima, la Kim (diciannovenne fuoriclasse) è seconda di un niente davanti alla Fontana che conquista così uno grandissimo bronzo. E speriamo che questa medaglia possa essere il viatico per mettere da parte carte bollate e polemiche e riportare nella normalità il rapporto tra la Federghiaccio e Arianna Fontana che ha dimostrato di essere ancora la nostra numero uno verso le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La medaglia più pesante l’ha portata a casa Pietro Sighel, consolidatosi a livelli assoluti dopo l’oro nei 500 e l’argento nei 1500 dei Mondiali dello scorso anno, che ha centrato l’argento, a 2 centesimi dall’oro andato al candadese William Dandjinou, in una finale dei 1000 bellissima che ha anche sancito il bronzo di Luca Spechenhauser. Argento infine, dietro alla Cina, per la staffetta mista composta da Chiara Betti, Arianna Sighel, Andrea Cassinelli e Pietro Sighel.

Fulvio D’Eri