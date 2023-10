DOPO LA VITTORIA IN FORMULA REGIONAL A 17 ANNI. Antonelli, nuova sfida: promosso in F2 Andrea Kimi Antonelli, 17enne pilota bolognese, correrà la prossima stagione in Formula 2 con il team Prema Racing. Campione in carica dell'europeo di Formula Regional, Antonelli debutterà sulla nuova monoposto nei test a Yas Marina dal 29 novembre al 1 dicembre.