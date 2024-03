Doppio impegno a Washington e in Belgio. Fioretto sugli scudi

L’Italia delle pedane si fa in due, al femminile: a Washington le fiorettiste avanzano in massa, a Sint-Niklaas in Belgio debuttano le spadiste.

La squadra del fioretto allenata dal ct Stefano Cerioni ha portato dieci atlete nel tabellone principale da 64 del Grand Prix di Washington. Già ammesse per ranking Martina Favaretto, Alice Volpi, Martina Batini, Arianna Errigo e Francesca Palumbo, sono entrate anche Anna Cristino (sei vittorie su sei nei gironi), Camilla Mancini, Giulia Amore, Erica Cipressa. Out nell’ultimo turno Martina Sinigalia ed Elena Tangherlini. Oggi le fasi preliminari maschili con nove azzurri in pedana, domani gran finale per maschi e femmine.

Sono invece otto le sciabolatrici guidate dal ct Nicola Zanotti nel tabellone principale della prova di Coppa del Mondo a Sint-Niklaas, in Belgio. A Martina Criscio e Chiara Mormile, già ammesse di diritto, si sono aggiunte dalla fase a gironi Irene Vecchi ed Eloisa Passaro, poi Rossella Gregorio, Claudia Rotili, Alessia Di Carlo e l’under 20 Manuela Spica. Oggi la gara individuale, domani quella a squadre nell’ultima data che fornisce punti per andare a Parigi.