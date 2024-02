Dublino si veste di verde Rolex. De Luca e Grimaldi a Bordeaux, caccia ai punti nella World Cup

Il verde Rolex si abbina magnificamente a quello dell’Irlanda, Paese del quale è colore nazionale: anche lo storico Csio di Dublino è passato tra i meeting sotto l’egida Rolex, abbandonando la Longines Fei League of Nations, che da quest’anno manderà in archivio la "vecchia" Nations Cup. Ovviamente non si tratta solo di un cambio di sponsor, caso mai un crescente numero di organizzatori di grandi eventi non condivide più la politica sportiva della Federazione internazionale e sceglie un altro partner. Vuoi per libertà di manovra (meno "paletti" organizzativi), vuoi per il "target" più consono ai propri obiettivi.

Ci spieghiamo: l’estate scorsa la Fei ha trasformato la storica Nations Cup (circuito a squadre "outdoor") nella League of Nations: regole diverse, spesso non condivise da organizzatori e atleti, minor numero di eventi, meno nazioni partecipanti. Difatti il nuovo circuito è riservato ai soli Csio di Abu Dhabi (Emirati Arabi), Ocala (Stati Uniti), San Gallo (Svizzera) e Rotterdam (Olanda), con finale a Barcellona. Rolex sponsorizza invece gli Csio di Aquisgrana, Bruxelles, Calgary, Dublino, La Baule, Roma/Piazza di Siena e Wellington. Nonché sugli Csi (meeting con gare solo individuali) di Ginevra, s’Hertogenbosch, Dinard, Windsor, Knokke.

Senza contare il circuito Rolex Grand Slam basato sui GP di Aquisgrana, Calgary, Ginevra e s’Hertogenbosch. Evidente il divario tra i due "schieramenti", per spessore tecnico-sportivo, affluenza di pubblico, importanza mediatica e tradizione storica. Risulta chiaro – su queste stesse colonne lo scriviamo da tempi non sospetti – che la politica Fei fatta di decisioni imposte dall’alto e regolamenti non condivisi con la base, le stia alienando sempre di più i principali partners, quelli che producono la maggior parte delle attività sportive e del giro economico. I quali non si sentono più adeguatamente rappresentati. Meditate, signori della Fei, meditate… Voltando pagina, va in scena a Bordeaux la 13esima tappa della World Cup/Europa Ovest, in campo anche De Luca e Grimaldi (coi loro cavalli di punta. Il GP di Coppa è sabato alle 20.