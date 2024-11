Duplantis lancia la Wings for Life: “Corriamo per aiutare la ricerca”

Un testimonial d’eccezione per la più grande corsa benefica del mondo. Sarà Armand “Mondo“ Duplantis il volto della Wings for Life World Run 2025. Il saltatore con l’asta svedese avrà un ruolo di ambassador globale. «Sono super entusiasta e onorato di far parte della Wings for Life World Run. Penso che sia un’iniziativa straordinaria! – ha affermato il campione olimpico –. Correre per coloro che non possono è un evento così bello e una cosa stupenda di cui far parte. Sarà veramente speciale e non vedo l’ora». Il recordman mondiale si va ad unire ad altri ambassador internazionali come la star del calcio Neymar Jr., l’icona del rugby Siya Kolisi (Sud Africa), la leggenda dello sci Lindsey Vonn (USA) che ha appena annunciato il rientro e l’ostacolista Karsten Warholm (Norvegia). L’Italia può vantare un ambassador d’eccezione, Michel Roccati: nato nel 1991 a Torino, ha perso l’uso degli arti inferiori nel 2017, in seguito a un incidente. Nel 2020 è diventato una delle prime tre persone al mondo ad aver riottenuto la mobilità delle gambe grazie a un progetto sperimentale sviluppato a Losanna e finanziato anche grazie ai fondi raccolti dalla Wings for Life World Run. Accanto a Michel Roccati, lo scorso maggio a Milano hanno corso diversi campioni dello sport, che hanno voluto dare il proprio contributo a questa nobile causa: la leggenda del basket Gigi Datome (in rappresentanza di EA7 Emporio Armani Olimpia Milano), la campionessa di biathlon Dorothea Wierer, i piloti Tony Arbolino e Filippo Farioli, la campionessa di videogame Kurolily e gli ospiti d’eccezione Giulia Lamarca e Leonardo Lotto.

Quest’anno l’evento mira a battere il proprio record di presenze e Duplantis sta già facendo il suo, esortando le persone di tutto il mondo ad iscriversi alla 12a edizione della corsa in programma il prossimo 4 maggio 2025. Tutto il ricavato continuerà ad essere reinvestito nella ricerca scientifica per trovare una cura per le lesioni del midollo spinale. «I fondi raccolti dalla Wings for Life World Run 2024 sono già stati destinati a ricerche e sperimentazioni cliniche all’avanguardia in tutto il mondo e i nostri esperti hanno ora iniziato il processo di valutazione per il prossimo round di supporto. Siamo entusiasti dei promettenti avanzamenti legati alla ricerca e questo progresso è possibile grazie ai fondi raccolti. Ogni partecipante, con il suo contributo, fa davvero la differenza», ha detto Anita Gerhardter, CEO della fondazione no-profit.