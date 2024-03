Dutch Masters. Greve al top, conquistato il Rolex Gp

Vittoria ’in casa’ dell’olandese Willem Greve (foto TDM/Digishots), che sullo stallone di 10 anni Highway Tn Nop, baio olandese di razza Kwpn, ha firmato il Rolex GP del Dutch Masters di s’Hertogenbosh, grazie al miglior tempo fra i 7 binomi che hanno concluso con doppio netto. Secondo lo svedese Von Eckernann su King Edward, davanti all’altro olandese, Harrie Smolders (Uricas van de Kattevennen), 3°. Degli altri concorrenti con doppio zero ha chiuso 4° l’elvetico Fuchs (Leone Jei), 5° l’irlandese Lynch (Brooklin Heights), 6° il belga Devos (Toupie de La Roque) e 7° il tedesco Ehning (Priam du Roset). E veniamo agli azzurri: Gaudiano (Chalou) con due errori nel "base" ha chiuso 20°, mentre De Luca (Cappuccino 194), ieri sull’altezza di 1,60 m. di errori ne ha commessi tre, finendo 26°. Insomma nelle gare di massimo livello la distanza dal vertice dei nostri binomi è apparsa davvero troppa. Al vincitore della tappa di Ginevra, il tedesco Vogel, è bastato lasciare in scuderia il cavallo di punta, United Touch S, impiegando Cepano Baloubet, per deludere le aspettative: una ’preceduta’ sul numero 10 e di lì un disastro: 4 errori e 20 penalità, 28esimo posto. Fallita anche l’occasione di cogliere una seconda vittoria nel Rolex Grand Slam (un milione di Euro a chi vince tre GP del circuito). Sempre a s’Hertogenbosh la tappa della Fei World Cup di dressage è stata vinta dalla tedesca Werth (Dsp Quantaz) con 85,250% dei punti, davanti alla plurimedagliata britannica Fry (Everdale) con 82,250%. Ancora salto ostacoli: nella prima tappa del Toscana Tour di Arezzo la tedesca Jorne Sprehe ha preceduto in GP (h. 1,45 m.) i nostri Nico Lupino (Iniesta) e Maria Giulia Magli (Dialetto Ps), tutti e tre netti e classificati sul cronometro. Il Toscana Tour proseguirà per altre quattro settimane.