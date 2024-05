E’ tempo di decisioni. Serve un nome per il ds

Cresce l’attesa per il "faccia a faccia" che il presidente Bulgarella avrà con l’allenatore Gorgone. Nessuno sa dove avverrà. C’è chi dice a Milano, dove il numero uno rossonero sta svolgendo degli accertamenti di natura sanitaria, oppure nella sede del Gruppo, a Pisa.

Per quello che è trapelato, il mister dovrebbe ribadire al presidente che il suo unico obiettivo è quello di fare l’allenatore, lasciando che sia un direttore sportivo ad occuparsi del mercato, di trattare con i procuratori dei giocatori, di impostare eventuali trattative di acquisti. Il presidente dovrebbe prendere atto della giusta e logica volontà di Gorgone di occuparsi solo ed esclusivamente della guida della squadra e sciogliere in modo chiaro il "nodo" del direttore sportivo, che dovrà essere competente e conoscitore soprattutto della Lega Pro, oltreché manager di sua fiducia, perché è allo stesso Bulgarella che dovrà rispondere del suo operato.

In attesa, dunque, di questo incontro chiarificatore, in sede, a Lucca, si sta lavorando per presentare la domanda di iscrizione al prossimo campionato di serie C, che scadrà il 4 giugno prossimo. Ogni società dovrà ottemperare alle disposizioni – afferenti ai criteri legali ed economico-finanziari, criteri infrastrutturali e criteri sportivi e organizzativi – previste dalla F.I.G.C. per il rilascio della Licenza Nazionale. Fra i documenti richiesti, la Lucchese dovrà dimostrare, al momento della domanda di ammissione al prossimo campionato, sempre il 4 giugno, di aver pagato ai propri tesserati le mensilità di marzo ed aprile, con i relativi contributi, di avere l’agibilità dello stadio di Porta Elisa, certificata dal Comune di Lucca e di aver sottoscritto una fideiussione di 350mila euro (si fa sapere che è già pronta), oltre a documenti vari.

Dunque nel giro di qualche giorno si dovrebbero conoscere le decisioni del presidente, sia in merito alla scelta del futuro diesse, sia soprattutto sulle ambizioni per il prossimo campionato. Sotto questo aspetto la società dovrà essere chiara, per evitare delle pericolose illusioni. Intanto si sono disputate martedì sera le gare di andata della fase nazionale dei play-off che hanno fatto registrare risultati anche clamorosi, questi: Atalanta U23-Catania 0-1 (Bouah), Juventus NG-Casertana 0-1 (Curcio), Perugia-Carrarese 0-2 (Zanon, Di Gennaro), Taranto-LR Vicenza 0-1 (Ferrari), Triestina-Benevento 1-1 (Redan (T) – Lanini (B).

Le gare di ritorno si giocheranno sabato prossimo alle 20.30. Passiamo ad alcune notizie di mercato. Nonostante l’ottima stagione alla guida del Rimini, Emanuele Troise dovrebbe dire addio al club biancorosso, con il club romagnolo che avrebbe messo nel mirino per la panchina del prossimo anno ormai l’ex allenatore del Sestri Levante Enrico Barilari. Al suo posto potrebbe approdare Alessandro Agostini, già tecnico della Primavera del Genoa.

Paolo Giovannini, dopo aver interrotto il suo rapporto con l’Arezzo, potrebbe ripartire dal Livorno, nell’ipotesi che a guidare il sodalizio amaranto sia il nuovo gruppo che fa capo a Locatelli.

