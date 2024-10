Girone A: colpo dei gardesani. La FeralpiSalò brinda contro la Clodiense. Vince e sale sul podio

LEGNAGO

La FeralpiSalò conquista il primo successo in trasferta a Legnago, in casa della matricola Union Clodiense. Una vittoria contro una pericolante più che decisa a risalire la classifica che non è stata affatto semplice per la squadra di Diana, alla quale, comunque, spetta il merito di avere dimostrato grande compattezza, soffrendo davanti alla pressione dei granata e pungendo al momento opportuno. L’Union Clodiense parte decisa ad interrompere la serie dei risultati negativi e sin dai primi minuti l’incontro è combattuto, frequenti capovolgimenti di fronte. Il finale del primo tempo vede Rizzo protagonista. Dapprima frena in modo provvidenziale il tiro di Sinani al 37’, mentre subito dopo colpisce il palo con Gasparini ormai fuori causa. Il copione della gara non cambia nella ripresa. Boci e Pietrelli si rendono insidiosi per la FeralpiSalò, mentre Maniero replica per i granata. Al 32’ Munaretto supera Rinaldi, ma sulla linea Cabianca salva tutto permettendo così di ripartire alla FeralpiSalò che al 36’ disegna la triangolazione che decide la gara. Pietrelli serve Balestrero che manda al centro dove Boci anticipa tutti e insacca la rete che assegna ai gardesani la prima vittoria esterna. Luca Marinoni