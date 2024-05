Eccellenza e Promozione. Il Ponte Buggianese cerca il sostituto di Gutili. Casalguidi avanti nel segno della continuità

Eccellenza e Promozione hanno dato quasi tutti i loro verdetti definitivi. Molte compagini sono già al lavoro per preparare e programmare la stagione 2024/2025. Tra queste ci sono il Ponte Buggianese, l’Intercomunale Monsummano e il Casalguidi. Partiamo dalla formazione pontigiana. L’anno prossimo non ci sarà più Enrico Gutili in panchina. La società sta già lavorando per annunciare nei prossimi giorni il nome del suo sostituto. Il duo Toci-Seghetti vuole prendersi tutto il tempo necessario, anche perché c’è da preparare una stagione molto importante. Di sicuro si stanno valutando diversi profili importanti, ai quali verrà chiesto di continuare a svolgere l’ottimo lavoro fin qui fatto dal Ponte Buggianese, partendo da una base di giocatori di assoluto livello, che dovrebbe essere riconfermata in blocco.

A Monsummano non ci sarà più mister Matteoni, l’allenatore che ha riportato gli amaranto in Promozione, e che li ha condotti in un torneo chiuso a quota 50 punti. E’ rimasto però il diesse Daniele Fanucci, che si sta attrezzando, per scegliere con cura il suo successore. Alcuni giocatori potrebbero andar via.

A Casalguidi invece non ci saranno stravolgimenti. I giallo-blu hanno deciso infatti di continuare col diesse Patrizio Carraresi, l’allenatore Marco Benesperi (nella foto) e il suo vice Luca Vigna. La conferma di queste tre figure, dovrebbe agevolare la società a trattenere tutti i suoi giocatori, autori di una stagione fenomenalen da playoff. Tante squadre di Promozione ed Eccellenza infatti hanno messo gli occhi sui gioielli gialloblà, che con molta probabilità però rimarranno a Casalguidi.

Simone Lo Iacono