Eccellenza La Massese si sveglia troppo tardi: "Troppo belli ma poco cattivi nel primo tempo"

Si è vista una Massese dai due volti a Camaiore: capace di prendere 4 gol in 46 minuti ma anche di rimontarne 3 in un tempo. Ne è uscito un risultato pirotecnico che non ha premiato i bianconeri e che non è facile neppure da spiegare. "Abbiamo fatto un buon primo tempo nel quale è mancata soltanto quella foga agonistica sotto porta – riavvolge il nastro il tecnico Massimiliano Pisciotta –. Siamo arrivati tante volte nell’area avversaria ma senza mai dare la zampata vincente. Eravamo troppo belli nel palleggio ma poco cattivi sotto porta. Siamo entrati in campo per dettare il gioco e ci siamo riusciti per buona parte ma il risultato alla fine ha premiato il Camaiore. Loro hanno fatto tre azioni e tre gol. Questa squadra non può regalare nulla e invece abbiamo lasciato palle troppo facili che hanno finito per mettergli su un piatto d’argento la partita.

Nella ripresa, dopo esserci parlati negli spogliatoi, si è affrontata un’altra gara. Ci eravamo prefissati di andarli a prendere per provare a ribaltarla. La nostra reazione è stata importante ma purtroppo non siamo riusciti a pareggiare. Adesso c’è solo da pensare a recuperare delle forze mentali perché ne abbiamo sprecate tantissime. C’è da analizzare quello che non ha funzionato e poi catapultarci subito sul match di mercoledì col Certaldo. Anche loro come noi hanno cambiato tanto ma non dobbiamo stare a guardare gli avversari".

E’ stato un esordio con gol per il classe 2005 Samuel Favret, massese doc. "E’ un gol che dedico ai miei amici. Io l’anno scorso andavo in curva e per me segnare ha un valore particolare perché questo stemma conta tanto. Riguardo alla partita nel primo tempo abbiamo avuto un po’ di difficoltà mentre nella ripresa siamo riusciti a dare qualcosa di più anche dal punto di vista mentale. Siamo riusciti a fare qualcosa che non era facile anche se la rimonta non si è concretizzata appieno. Sui gol presi magari può esserci stato anche qualche aspetto caratteriale perché siamo andati un po’ molli. Non ci siamo difesi bene. Il Camaiore ha una rosa forte per la categoria ma nella ripresa siamo riusciti a mandarli un po’ in tilt". Per la Massese ci sarà subito la possibilità di rifarsi visto che domani pomeriggio alle ore 15:00 sarà in campo allo stadio "Vitali" contro il Certaldo nel recupero della prima giornata di campionato non disputata a causa del maltempo.