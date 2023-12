Ecco il primo cinese della Ferrari. Yifei Ye debutterà con la Rossa nel mondiale Endurance

Un cinese sulla Ferrari. In pista: si chiama Yifei Ye e sarà un pilota ufficiale della Rossa nella prossima stagione, per il mondiale Endurance. Il 23enne è il primo cinese a salire sul Cavallino: nato a Xi’an, nelle ultime tre stagioni ha gareggiato in alcune categorie di endurance internazionali, arrivando nel corso di quest’anno a debuttare nel FIA WEC, su un prototipo LMDh, partecipando a cinque prove iridate. Nella sua carriera tre partecipazioni alla 24 Ore di Le Mans, nel 2021, 2022 e 2023, e quattro titoli in diverse categorie: ha vinto la Formula 4 francese nel 2016, trionfando in 14 delle 23 gare in calendario, e poi l’Euroformula Open nel 2020, con 11 successi. Nel 2021 chiuse l’annata con due titoli vinti, entrambi al volante di prototipi di classe LMP2, nell’European Le Mans Series e nell’Asian Le Mans Series: è stato il primo a vincere entrambi i campionati nello stesso anno.

"Quando ho saputo che sarei diventato un pilota ufficiale Ferrari ero davvero molto emozionato, per me questo è un sogno che diventa realtà. Il nuovo capitolo sportivo che si apre con il Cavallino Rampante è senza dubbio un traguardo realizzato nella mia carriera", ha detto Yifei. Per Antonello Coletta, capo del settore Endurance della Ferrari, Yifei è "un pilota che nonostante la giovane età ha saputo mettersi in evidenza come uno dei più veloci nel Mondiale endurance. Nel percorso di Yifei spiccano ottimi risultati nelle gare di durata: partendo da questa base siamo certi di poter costruire insieme un percorso positivo all’interno della famiglia del Cavallino Rampante".