Edizione speciale. Il Tour del 2024 parlerà italiano

Il Tour de France 2024 partirà per la prima volta dall’Italia: la 121 edizione della Grande Boucle prenderà il via da Firenze e toccherà anche Rimini, Cesenatico, Bologna, Piacenza, Torino, Pinerolo.

In realtà sono tante le storie che legano il Tour all’Italia, come racconta Beppe Conti nel suo “Il giallo del Tour“ (Minerva): dal primo vincitore Maurice Garin, spazzacamino valdostano che rinnegò l’Italia per la Francia, al primo successo italiano di Bottecchia, esattamente un secolo fa, dai trionfi di Coppi e Bartali alla vera storia sulla telefonata a Bartali nei giorni dell’attentato a Togliatti del luglio ’48, e ancora Anquetil e Poulidor, la morte di Simpson, i trionfi di Gimondi e di Merckx, Hinault, Chiappucci e Bugno battuti da Indurain, la tragedia di Casartelli, la leggenda di Pantani e l’ultimo successo italiano con Nibali.