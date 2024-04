Eef series, a Gorla in campo undici squadre. Coppa delle Nazioni, parte la caccia azzurra

Molte delle nazioni che parteciperanno alle Olimpiadi non militano nella massima divisione, nemmeno l’Italia, bensì nella Eef Series, ossia il circuito di Csio della Federazione equestre europea, le cui 10 tappe in altrettanti Paesi del Vecchio Continente diventano banchi di prova per la preparazione in vista dei Giochi. Il primo appuntamento è in casa nostra, all’Equieffe Equestrian Centre di Gorla Minore, Varese. La Coppa delle Nazioni, la prima di questo circuito, è oggi alle 11.00 e vede in campo 11 squadre: Belgio, Brasile, Bulgaria, Germania, Grecia, Italia, Norvegia, Svizzera, Turchia, Ucraina ed Emirati Arabi Uniti (le nazioni che militano nel circuito maggiore possono partecipare anche alla Eef Series). A contendersi i punti in palio saranno le nazioni del Gruppo definito Europa Sud, ovvero Bulgaria, Grecia, Italia, Turchia e Ucraina. La finale sarà anche quest’anno a Varsavia (8 settembre). Difende il titolo l’Austria, non presente a Gorla, mentre l’Ucraina, in campo qui all’Equieffe, è medaglia di bronzo 2023. L’Italia, vincitrice nel 2021 e nel 2022, l’anno scorso era rimasta a bocca asciutta. Qui a Gorla il ct azzurro Marco Porro schiera un quintetto con Giacomo Casadei (Chagracon PS), Gianpiero Garofalo (Hero), Michol Del Signore (Haily), Nico Lupino (Iniesta) e la campionsessa italiana Giulia Martinengo Marquet (Captain Morgan Weering Z). A titolo individuale partecipano anche Bassan, Brotto, la giovane Chimirri, Correddu, A. Garofalo, Minoli, Sacco, Spinelli e Zorzi. Domenica il GP. Non solo salto ostacoli, però, nel week-end: nell’importantissimo quattro stelle di completo a Saumur, Francia, ci sono i nostri Bizzarro, Fani-Ciotti, Girardi, Portale, Proia, la Schivo e Torlonia: la Nazionale di completo sarà ai Giochi, perciò i nostri tengono i motori accesi.