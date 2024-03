Equitazione, secondo posto per gli azzurri paralimpici ad Ornago. De Luca apre la festa a Valencia

Per soli tre punti di differenza la Nazionale azzurra paralimpica ha concluso al 2° posto il Cpedi di Ornago, Monza. Davanti ai nostri per un nonnulla, 437,595 contro 434,959, la fortissima Germania con la formazione di punta, che l’ha spuntata non senza difficoltà. Terzo il Belgio (435, 515), 4ª la Francia (423,530) e 5ª un’Austria (391,644) in formazione ridotta con soli tre binomi anziché quattro. Nel dettaglio: l’azzurra del Gruppo sportivo della Difesa e due volte iridata Sara Morganti/Mariebelle (Grado 1) punti 151,528, miglior score sia nel suo Grado che nell’intera gara. Poi Francesca Salvadé/Escari (Gr. 3) punti 142,389, Carola Semperboni/Paul (Gr. 1) punti 141,042 e Federica Sileoni/Leonardo (Gr.5) punti 136,443. Ieri si sono svolti i GP Freestyle dei vari Gradi con due vittorie azzurre: nel Gr. 1 la inesauribile Morganti/Mariebelle (3a la Sempreboni/Paul), indi nel Grado 3 la Salvadè/Escari (4° Vaccaro/Rolex). Quinta nel Gr. 5 la Sileoni. "Bilancio positivo – il commento del capo équipe Alessandro Benedetti – anche se quei tre punti di distanza dalla vittoria ci vanno stretti. Per Morganti e Salvadè abbiamo scelto di non impiegare i rispettivi cavalli di punta, ma quelli più “giovani”, che si sono rivelati comunque all’altezza. Di qui ai Giochi di Parigi (l’Italia è qualificata, ndr), gareggeremo di nuovo sia all’estero sia in casa: Mannheim a maggio, Hagen in giugno e di nuovo qui a Ornago a luglio". Sul versante del salto ostacoli, invece, riflettori sulla tappa d’avvio del Global Tour 2024 a Doha, dove il nostro Gaudiano (Chalou) ha chiuso tra i piazzati al 12esimo posto, causa un errore al “base”. Infine Lorenzo De Luca (Denver de Talma) ha siglato il GP “tre stelle” di Valencia.