Errigo e Tamberi, due bandiere di rinascita: "Un onore rappresentare l’Italia ai Giochi"

Gianmarco Tamberi ed Arianna Errigo: saranno loro a portare la bandiera italiana alla cerimonia di apertura dei Giochi di Parigi il prossimo 26 luglio, sul battello lungo la Senna. Ieri il Coni ha ufficializzato la nomina di due atleti che non sono solo campioni capaci di vincere un oro olimpico (requisito necessario secondo la regola non scritta del Coni, con buona pace di chi voleva Sinner). Sono anche due simboli di ripartenza: Gimbo è tornato grande dopo un bruttissimo infortunio, Arianna ha vinto i mondiali pochi mesi dopo aver messo al mondo due gemelli. Gimbo ha vinto la concorrenza dell’amico Paltrinieri, che per uno strano intreccio del destino è fidanzato con un’altra campionessa di scherma, la spadista Rossella Fiamingo. Che ha subito postato un messaggio per incitare il compagno, al quale Gimbo ha messo un ’cuore’ perché sono amici per davvero. Tanto che lo stesso Paltrinieri a sera ha detto: "Nessuna invidia o risentimento, una scelta doveva essere fatta. Non è che mi toccherà arrivare al..." ha scherzato Greg su un prolungamento della carriera.

Tamberi riporta l’atletica a un ruolo che mancava da Mennea a Seul (quando c’era anche l’attuale presidente della Fidal, Stefano Mei): "non potevo ricevere notizia più bella – ha detto Gimbo – rappresentare la spedizione italiana ai Giochi di Parigi 2024 mi riempie d’orgoglio. Riconosco che non sono sempre riuscito a rappresentare ogni singolo italiano in questi anni, ma credo anche che riuscire a farlo mantenendo la propria autenticità sia estremamente complesso. Sto vivendo un sogno".

Sulla stessa lunghezza d’onda emotiva anche Arianna Errigo, una delle nostre grandissime del fioretto: "Un‘emozione unica. Un onore infinito. Sono orgogliosa e quasi incredula per la gioia che provo. Arrivo a questa soddisfazione speciale a un anno di distanza dalla nascita di Stefano e Mirea, i miei due gioielli. Avevano solo quattro mesi quando sono tornata in pedana al Mondiale di Milano vincendo un oro a squadre e un argento individuale. Una dimostrazione a me stessa, e a tutte le donne, che si può esser madri e atlete d‘alto livello".

I due alfieri azzurri riceveranno la bandiera il 13 giugno dalle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al Quirinale. Lo ha annunciato il presidente del Coni Giovanni Malagò, che ha anche spiegato: "Il premio a Tamberi è un premio all’atletica, ma questo ha penalizzato Antonella Palmisano, come le ragazze del tiro a volo perché Jessica Rossi ha portato la bandiera a Tokyo. Lo avrebbe meritato anche Caterina Banti, ho pensato a Vanessa Ferrari, ma non ha vinto l’oro olimpico".