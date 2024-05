Esordio sabato al Vigorelli. Seamen, obiettivo crescita in ELF: "Vogliamo almeno sei vittorie»

Seamen Milano in rampa di lancio. Sabato (dalle 19) i milanesi esordiranno, al Velodromo Vigorelli, contro i Raiders Tirol per la prima giornata di European League of Football. "I ragazzi sono pronti e non vedono l’ora di giocare", esordisce il presidente Paolo Mutti. Per i milanesi si tratta della seconda stagione in ELF: "Lo scorso anno abbiamo fatto solo 2 vittorie a fronte di 10 sconfitte: quest’anno puntiamo ad almeno 6 vittorie. Con la rosa che abbiamo, possiamo fare anche di più. Tutto dipenderà dall’amalgama di squadra". Lo scorso anno, contro gli austriaci, i marinari persero entrambe le sfide: "Sono una delle migliori realtà del loro paese – evidenzia Mutti – e da anni lavorano sul settore giovanile, come del resto noi. Sono molto fisici e hanno un ottimo coaching staff. Li affronteremo con lo spirito giusto: la squadra sta trovando la sua identità di gioco e sta lavorando molto duramente. Speriamo di sorprenderli".

Da questa stagione i Seamen Milano sono allenati dall’head coach americano Jim Ward: "Ha una grande esperienza del football americano in Europa, è molto preparato e siamo sicuri che farà bene sulla nostra panchina", aggiunge Mutti, che sottolinea come il roster dei Seamen abbia preso una nuova identità: "C’è uno zoccolo duro di italiani: abbiamo puntato su parecchi giocatori dello scorso anno, ma anche tanti nuovi, giovani perché il nostro obiettivo è di avere un team che cresca di anno in anno. In più avremo 10 nuovi import, 4 dei quali americani tra cui il nuovo qb Zach Bronkhorst". Infine, il fattore Vigorelli: "Quest’anno vogliamo aumentare gli spettatori – conclude -. Al di là dell’aspetto economico, dà maggiore entusiasmo a tutti avere più spettatori sugli spalti. Le tre ore della partita sono sicuramente qualcosa che i nostri tifosi fanno fatica a capire, ma quando sei al Vigorelli, il tempo vola, speriamo con tanto entusiasmo e tante belle vittorie". Nella prima divisione italiana, invece, per l’undicesima e ultima giornata di regular season sabato sera i Frogs Legnano saranno di scena a Bologna contro i Warriors, mentre i Rhinos Milano a Varese contro gli Skorpions.

Lorenzo Pardini