Estra, la gioia di Del Chiaro: "È una stagione storica"

Credere nella salvezza era normale. Puntare ai playoff non era preso in considerazione, a dire il vero non era neppure un pensiero, un’ipotesi. L’Estra è riuscita non solo a raggiungere l’obiettivo prefissato ma anche a trasformare un sogno in realtà. "Personalmente – dice Angelo Del Chiaro – dopo le due partite contro Varese e Trento nonostante fossero arrivate due sconfitte ho capito che avremmo potuto raggiungere la salvezza. C’era solo da trovare l’amalgama di squadra, integrare al meglio i ragazzi americani perché le potenziali c’erano. Sinceramente non mi aspettavo di raggiungere i play off e, a dire il vero, neppure di conquistare la salvezza già ad aprile. Non ci sono dubbi sul fatto che fino a qui sia stata una stagione incredibile con il raggiungimento della salvezza poi sono arrivate le finali di Coppa Italia ed ora i play off, direi che si possa parlare di un’annata storica". Una stagione che i biancorossi hanno festeggiato, giustamente, ala termine della gara contro Trento che ha regalato matematicamente l’accesso alla post season. Una partita in cui Del Chiaro ha messo a referto 9 punti e 4 rimbalzi "Sul momento abbiamo festeggiato tanto – prosegue Del Chiaro – ma poi la mente è andata subito alla sfida di domenica contro Varese. A livello personale a Trento è stata una bella soddisfazione, mi avevano fischiato tre falli ed a quel punto dovevo per forza fare qualcosa per dare una mano alla squadra e per fortuna è andata bene. Siamo pronti a chiudere la stagione al meglio di fronte ai nostri tifosi provando a regalare un’altra gioia".

A ben guardare l’Estra ha la possibilità non solo di regalare un’altra soddisfazione ai propri tifosi ma in caso di vittoria di provare a puntare al quinto posto in classifica, se i risultati dagli altri campi saranno favorevoli ai biancorossi. "Non sarebbe male – dice sorridendo Del Chiaro – Siamo sempre stati tranquilli anche quando sono arrivate le sconfitte contro Pesaro e Brindisi, eravamo comunque settimi. Contro Varese sarà una sfida tra due squadre tranquille, magari ci sarà meno pressione ma la voglia di vincere sarà sempre alta da entrambe le parti. Arrivare quinti sarebbe fantastico se non dovesse arrivare andrebbe bene lo stesso, sarebbero comunque due punti in più in classifica".

Intanto è arrivato anche il verdetto del cammino alle Finali Nazionali Under19 Eccellenza del Pistoia Basket Junior che finisce alla terza gara del girone eliminatorio. Nella prima partita Pistoia è stata sconfitta dalla Vis Ferrara per 61-88, nella seconda giornata i biancorossi sono usciti battuti dal confronto contro la Pallacanestro Varese per 86-72, nell’ultima gara del girone la sconfitta, di misura, è arrivata invece contro il Francavilla Basket per 53-51.

Maurizio Innocenti