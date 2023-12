Europa League, giallorossi secondi. La Roma mette in gabbia lo Sheriff

3

SHERIFF

0

(3-5-2): Svilar 7; Celik 6.5, Cristante 6.5, Llorente 6.5 (16’ st Paredes 6); Karsdorp 6, Renato Sanches 6.5 (16’ st Pagano 6), Bove 7, Aouar 6 (1’ st El Shaarawy 6), Zalewski 7.5 (40’ st Mannini sv); Lukaku 7, Belotti 7 (28’ st Pisilli 7). Allenatore: Mourinho 6.5.

SHERIFF (3-5-2): Koval 5.5; Apostolakis 4 (36’ st Zohouri 5), Tovar 5, Garananga 5; Badolo 5 (40’ st Vardar sv), Talal 6, Ricardinho 6, Fernandes 5.5, Artunduaga 5.5; Mbekeli 5, Ankeye 5 (27’ st Luvannor 5). Allenatore: Pylypchuk 6.

Arbitro: Brisard (Fra) 6.

Reti: 11’ pt Lukaku, 32’ pt Belotti, 48’ st Pisilli.

Note: Ammoniti: Talal, Bove. Angoli: 8-2. Recupero: 3’; 3’.

C’è spazio anche per Niccolò Pisilli, classe 2004, nella vittoria che non dà comunque alla Roma il primo posto. I giallorossi dovranno fare i playoff contro una delle terze di Champions. "Le lacrime di Pisilli? Mi sono commosso, sono scappato per non piangere", ha detto Mourinho.

Le qualificate: agli ottavi Leverkusen, Slavia Praga, Villarreal, Liverpool, West Ham, Atalanta, Brighton, Rangers.

Ai playoff: Roma, Qarabag, Rennes, Tolosa, Friburgo, Sporting Lisbona, Marsiglia, Betis.

Ai playoff per la Conference League: Molde, Servette, Maccabi Haifa, Royale Saint Gillois, Olympiakos, Ajax, Sturm, Sparta Praga.