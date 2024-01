Europei, debutto ok. Il Setterosa batte Israele. Ora l’esame Francia

Il Setterosa a caccia del pass olimpico ha iniziato il Campionato europeo di pallanuoto di Eindhoven (foto Instagram @federnuoto) con una netta vittoria ai danni di Israele. Le azzurre hanno sconfitto per 20 a 11 le israeliane al termine di una partita dominata soprattutto nei primi due tempi (13-4). L’Italia, bronzo iridato ed europeo in carica, ha fatto la differenza in attacco e sulle ripartenze. Cinque reti sono state messe a segno da Valeria Palmieri, tre da Claudia Marletta.

Il Setterosa tornerà in acqua alla piscina ‘Pieter Van den Hoogeband’ della localita’ olandese oggi alle 17,30 contro la Francia, partita che è già decisiva per la qualificazione diretta ai quarti di finale. Lo scorso anno agli Europei di Spalato le italiane si erano imposte per 19 a 6 sulle transalpine. La rassegna continentale mette in palio un pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 tra le Nazioni ancora non qualificate, ovvero Francia (padrone di casa), Olanda e Spagna, per ottenerlo serve almeno una semifinale.