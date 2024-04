Europei di ginnastica artistica a Rimini, gli azzurri puntano al titolo

Ci saranno tutti i migliori, dal 24 aprile al 5 maggio a Rimini, dove i padiglioni della Fiera ospiteranno i campionati Europei di ginnastica artistica: prima le gare maschili, poi quelle femminili, con le squadre dell’Italia che hanno già il pass per le Olimpiadi e possono cercare le medaglie. Il presidente Gherardo Tecchi è ottimista: “Siamo forti, possiamo puntare in alto, a fare bene nella terra di Romeo Neri e Alberto Braglia”. Il capo di gabinetto della Regione Gianmaria Manghi dà il via ad un anno di grandi appuntamenti sportivi che culmineranno nelle prime tappe del Tour de France.