Europei di ginnastica artistica a Rimini, un antipasto di Olimpiadi

Rimini, 17 aprile 2024 – Si avvicina il grande momento degli Europei di Ginnastica Artistica di Rimini, un evento che porterà in Romagna le migliori nazionali del continente a livello maschile e femminile, un antipasto delle Olimpiadi con molte delle formazioni che punteranno a vincere i Giochi che saranno protagoniste sulla Riviera. Per l'occasione, ai lettori del Quotidiano Sportivo sarà riservata una sorpresa, che potranno scoprire telefonando alla segreteria del Comitato Organizzativo Locale (COL).

Per scoprire di quale sorpresa si tratta, sarà sufficiente telefonare nella giornata di GIOVEDI' 18 APRILE alla segreteria del COL dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17 al numero 0521-531764.

Il successo degli azzurri agli Europei 2023 (foto Simone Ferraro)

Il 36° Campionato Europeo maschile si terrà dal 24 al 28 aprile 2024, il 35° Europeo Femminile invece dal 2 al 5 maggio. Le gare saranno ospitate dal villaggio dello sport creato per l’occasione all’interno dei padiglioni della Fiera di Rimini. Per ogni giornata di gare saranno a disposizione oltre 4.000 posti per gli spettatori. Biglietti e abbonamenti sono acquistabili sul circuito di Vivaticket, sono previsti sconti per i tesserati FGI ed Enti di promozione sportiva.

L'Italia si presenta alla kermesse, che ha un valore speciale in chiave olimpica, con il titolo di campioni in carica nelle gare maschili. I due direttori tecnici hanno rifinito la preparazione con la tappa di Coppa del Mondo di Doha, che qualifica per i Giochi, ma le squadre azzurre hanno già il pass, entrambe. Il direttore tecnico della femminile Enrico Casella ha convocato Martina Maggio, Fiamme Oro, tornata finalmente a gareggiare dopo l'infortunio; Caterina Gaddi della Vis Academy e Chiara Barzasi dell'Unione Sportiva Renato Serra. Il dt della maschile, Giuseppe Cocciaro, per le gare di Coppa del Mondo ha selezionato invece il poliziotto Salvatore Maresca, Lay Giannini della Giovanile Ancona, Nicolò Mozzato della Spes Mestre e Niccolò Vannucchi della Gymnastic Romagna Team.

In base anche alle prestazioni in Coppa del Mondo due tecnici potranno fare le ultime scelte in vista delle convocazioni per gli Europei.