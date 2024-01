Europei, Francia ko

Il Setterosa fa il bis agli Europei di pallanuoto di Eindhoven. Il Settebello trova un regalo nella calza della Befana. Pallanuoto donne: dDopo il successo nel gruppo B su Israele, le azzurre hanno piegato la Francia per 12-6, ipotecando il pass per l’accesso direttamente ai quarti di finale della kermesse continentale che mette in palio pure il pass per le Olimpiadi. La nazionale di Carlo Silipo oggi in acqua alle 17.00, contro le vice campionesse olimpiche e bicampionesse continentali della Spagna: in palio c’è il primo posto nel gruppo.

Il Settebello ha vinto 15-8 contro la Grecia, vice campione del mondo, e conferma quanto di buono aveva fatto vedere due giorni prima contro la Georgia. Il cammino azzurro a Euro 2024, in scena in Croazia, proseguirà domani alle 19 con il terzo e ultimo appuntamento del girone preliminare contro l’Ungheria