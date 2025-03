Europei indoor ad Apeldoorn. Scatta l’ora di Furlani. E Tentoglou non c’è

Sono quattordici gli azzurri in gara oggi nella prima giornata degli Europei indoor di Apeldoorn, in Olanda. In un giovedì che assegna un solo titolo continentale (la staffetta 4x400 mista con gli orange di Femke Bol come favoriti), per gli azzurri sarà una serata all’insegna dei turni di qualificazione, con il bronzo olimpico Mattia Furlani protagonista nel lungo: appuntamento alle 20.30 per centrare la finale di domani sera, misura di qualificazione diretta fissata a 8 metri.

Furlani gareggia da leader mondiale dell’anno grazie all’8,37 di Torun, nella prima vittoria in carriera contro il greco campione di tutto Miltiadis Tentoglou, che nelle ultime ore ha annunciato la propria rinuncia agli Euroindoor a causa dell’influenza. Il programma della sessione prenderà il via alle 18.20. A rompere il ghiaccio nel salto in alto sarà il debuttante Matteo Sioli, 19 anni, 2,28 agli Assoluti indoor: va alla ricerca della finale insieme a Manuel Lando e a Eugenio Meloni. Serve superare 2,26.

Asta dalle 19.05: Roberta Bruni si presenta dopo l’eccellente 4,70 di Clermont-Ferrand, in pedana anche la finalista olimpica Elisa Molinarolo e Virginia Scardanzan: a quota 4,65 c’è la finale. Batterie dei 1500 (dalle 19.10) per Marta Zenoni, dalle 19.55 per Federico Riva. Nei 60 ostacoli, batterie femminili dalle 20.48 con Giada Carmassi ed Elisa Di Lazzaro, maschili dalle 21.20 con il debutto stagionale dell’argento mondiale Lorenzo Simonelli e la presenza di Hassane Fofana e Nicolò Giacalone.

Per il direttore tecnico della Nazionale azzurra, Antonio La Torre, "l’Italia è una Nazionale che si è messa al centro dell’attenzione e ci vuole restare. Detto con affetto, quasi non ci si accorge che non c’è nessuno dei campioni olimpici di Tokyo. E’ merito di tutto il lavoro fatto".