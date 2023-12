Europei di nuoto in vasca corta: l’Italia è d’oro nella staffetta 4x50 metri misti

Roma, 6 dicembre 2023 – L'Italia chiude la seconda giornata degli Europei di nuoto in vasca corta con altre quattro medaglie dopo le due di martedì, ma soprattutto conquistando la prima d'oro. È arrivata nell'ultima finale di giornata, la 4x50 mista uomini, dove Lorenzo Mora, Nicolò Martinenghi, Thomas Ceccon e Lorenzo Zazzeri hanno confermato il titolo di due anni fa a Kazan. Mora è sceso in vasca dopo il bronzo nella finale dei 50 dorso, mentre all'Aquatics Complex di Otopeni, in Romania, sono state Benedetta Pilato nei 100 rana e Simona Quadarella negli 800 sl ad arricchire il bottino azzurro con due argenti.

Il quartetto tricolore ha dominato la staffetta, difendendo il primo posto ottenuto negli ultimi Europei e dei Mondiali in vasca corta a Melbourne, dove poco meno di un anno fa fecero anche il record del mondo. A Otopeni sono arrivati a un secondo da quel primato (1'29’’72) fermandosi sull'1'30’’78. Sono salite sul podio anche Gran Bretagna e Olanda.

"Siamo scesi in acqua per confermare l'oro e così è stato", dichiara Mora, mentre Ceccon rende omaggio ai compagni: “La mia frazione non è stata niente d'eccezionale, loro sono stati molto bravi”. La 18enne Pilato è andata vicina al suo record nella specialità, ma alla fine ha dovuto cedere alla lituana Eneli Jefimova, che si è imposta in 1'03’’21, staccandola di 55 centesimi. Terza l'olandese Tes Schouten, mentre Martina Carraro ha chiuso settima. “Non avevo il tempo della Jefimova nelle gambe - ha commentato la tarantina, mai salita finora sul podio sulla distanza in vasca corta - e per questo sono felice dell'argento”. La russa naturalizzata francese Anastasia Kirpichnikova si è confermata campionessa europea negli 800 sl (8'04’’48) davanti a Quadarella, che con 8'14’’83 ha difeso l'argento dalla rimonta dell'ungherese Ajna Kesely. “Non sono delusa - dichiara la romana - ma il tempo non mi soddisfa. Devo resettare e pensare alle prossime gare”. Mora sorride per il terzo posto nei 50 dorso, ancora ignaro dell'imminente oro in staffetta. L'azzurro, dichiaratosi non al top, ha chiuso in 23’’10 mentre la vittoria è andata al francese Mewen Tomac (22’’84) e l'argento al tedesco Ole Braunschweig. Nelle semifinali, prove brillanti nei 50 sl per Lorenzo Zazzeri e Alessandro Miressi, che si qualificano alla finale col secondo e il sesto crono. Pass per due azzurri anche nei 100 rana, con Martinenghi e Simone Cerasuolo che sono entrati con il quarto e il quinto tempo. Nei 200 farfalla, Alessia Polieri ha agguantato l'accesso alla finale con il sesto tempo e in campo femminile diranno la loro per una medaglia anche Alessia Panziera nei 200 dorso e Costanza Cocconcelli nei 100 misti.