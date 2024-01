FEI WORLD CUP. Amsterdam, Coyle ok. De Luca rimane tra i potenziali finalisti

E’ sempre il "solito" Gaudiano a tenere in classifica il salto ostacoli azzurro. Anche nel "cinque stelle" di Doha, Qatar, su Nikolaj de Music, ha chiuso il GP (h. 1,60 m) tra i migliori, 5° posto, sebbene fuori dal barrage causa un errore al "base", primo dei non ammessi al secondo giro. La prova è stata siglata dall’asso saudita Al Sharbatly (Alamo) davanti al brasiliano Lambre (Chacco Blue II), alla danese Rikka B. Barker (Tabalou) e all’australiana Fuller (Nopal van Tallaert). Meglio è andato nel GP "due stelle" (h. 1,45 m) l’altro italiano in gara, Roberto Previtali (Come On Semilly), 2° pur con un errore nel primo giro della gara vinta dalla Barker (sempre su Pico Hcc), unica con doppio zero dei 23 partenti. Terzo l’altro saudita Alshowaf (Cartoon). In questo GP "minore" Gaudiano (su Vasco 118) è finito 10° (4 penalità). Meno bene è andata a De Luca nella tappa di Amsterdam della Fei World Cup, firmata dall’irlandese Coyle (Legacy), già vincitore a Lipsia settimana scorsa. Niente punti per De Luca (F One Usa), 5 penalità e 23esmo posto. Nella generale, condotta da Von Eckermann (75), De Luca resta comunque 18esimo (31 p), ossia fra i potenziali finalisti. Altri due i risultati significativi: il 3° posto di Camilli (Chaccrouet) nel GP "tre stelle" di Vejer de La Frontera, Spagna, vinto dal "padrone di casa" Luis Bernaldez (Chamant de Biolley): come noto Camilli sarà l’unico azzurro alle Olimpiadi nel salto ostacoli, dunque tiene "fresco" il soggetto di punta Odense Odeveld e "fa crescere" gli altri cavalli, quella tedesca e famosissima del suocero Paul Shockemoehle. Significativo anche il successo nel "due stelle" di Kronenberg del veterano Gianni Govoni (Carte Blanche, già sotto la sella di Federico Ciriesi). In una "1,45" valida per il Fei ranking ha messo in fila ben 75 concorrenti: passano gli anni, non la classe.