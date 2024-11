Fieracavalli, Verona caput mundi. Azzurri e big nella Fei World Cup

Sarà il ministro dell’Agricoltura, Foreste e Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, a inaugurare questa mattina la 126esima Fieracavalli di Verona (7-10 novembre), la più grande rassegna d’Europa del settore ippico ed equestre. Il taglio del nastro da parte del ministro è per le ore 11, e Lollobrigida sarà accolto dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, noto appassionato di equitazione – in particolare di cavalli iberici – nonché dal presidente della provincia Flavio Massimo Pasini. Con loro ci saranno l’assessora alla Sicurezza del Comune di Verona e il vescovo Monsignor Domenico Pompili.

A dare il benvenuto il presidente di Veronafiere, Federico Bricolo, l’amministratore delegato Maurizio Danese e il direttore generale Adolfo Rebughini. La colossale rassegna della città di Romeo e Giulietta metterà in vetrina il mondo del cavallo a 360 gradi. Nei 128mila metri quadri della Fiera si prevedono circa 140mila visitatori tra appassionati, atleti, operatori e buyer esteri. La rassegna conta 2.200 cavalli di 60 razze esposti in 12 padiglioni e in 6 aree esterne, e propone il business del comparto produttivo, economico e commerciale del mondo del cavallo, che qui poggia sulla presenza di 700 aziende di 25 Paesi e sulla campagna di incoming promossa da ICE Agenzia. Presenti buyers di Arabia Saudita, Argentina, Cile, Hong Kong, Emirati Arabi, a cui si aggiungono altri 600 operatori da Austria, Slovenia, Croazia e Bosnia. Oltre 200 le iniziative in calendario, tra spettacoli, convegni, concorsi e gare.

Sul piano prettamente sportivo il fiore all’occhiello è la Longines Fei World Cup, che inizierà domani: 20 nazioni rappresentate, in gara autentiche "star" e ben 4 cavalieri della Top Ten mondiale, 9 gli azzurri freschi della promozione alla massima Divisione, che nel 2025 gareggeranno fra le 10 migliori squadre al mondo, dopo aver vinto quest’anno la finale della Eef Series a Varsavia.

Nell’Area Fise gare nazionali non-stop comprese le finali dell’Italian Champions Tour e il GP Fieracavalli 126x126. Altri punti di forza della kermesse sono il turismo rurale, il Salone del bambino, l’allevamento nazionale (Masaaf, Pad. 2). E anche i cavalli arabi, gli iberici e il Westernshow. Fieracavalli, insomma, come punto di riferimento in campo mondiale. Questa sera e sabato intrattenimento puro con il Gala D’Oro Pathos, per la regia di Antonio Giarola. Domani sono attesi il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, sabato il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, nonché il sottosegretario di Stato alla Difesa, Isabella Rauti.