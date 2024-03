"FIR promuove l'inclusività nel rugby: progetti per reclutare giovani atleti e atlete"

Sono molteplici i progetti portati avanti dalla Federazione Italiana Rugby nel segno dell’inclusività e per reclutare giovani atleti e atlete. Per le ragazze è stato lanciato il tour “No ragazze no rugby”, con 13 tappe in altrettante regioni, rivolto a praticanti e non praticanti. Si tratta di occasioni di formazione, con particolare attenzione perché possano venire alla luce eventuali episodi di discriminazione. Un altro progetto inclusivo è “Io faccio la maglia”, per scardinare certi stereotipi legati allo sport femminile. E poi, “Rugby per tutti, sempre attivi”.