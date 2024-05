Fischietto. C’è Calzavara di Varese Var: Meraviglia di Pistoia

Sarà l’arbitro Andrea Calzavara di Varese a dirigere il match tra Perugia e Carrarese, in programma martedì 14 maggio alle ore 20:30 allo stadio Curi, e valevole per l’andata del primo turno dei playoff nazionali di Serie C. Ad assisterlo ci saranno Alessandro Munerati di Rovigo e Davide Conti di Seregno. Quarto ufficiale Andrea Ancora di Roma 1. Var e Avar con due toscani: al Var ci sarà Francesco Meraviglia di Pistoia , AVAR Niccolò Baroni di Firenze. C’è un precedente con la giacchetta nera di Varese e non è positivo. Calzavara non evoca piacevole ricordi al Grifo, visto che ha diretto il derby d’andata contro l’Arezzo, terminato 2-0 in favore degli amaranto. Una sconfitta che costò la panchina al tecnico Francesco Baldini. Sono tre invece gli incroci con la Carrarese, con un bilancio di due vittorie gialloblù e un pareggio, ma non in questo campionato.