Freccia Vallone: Pogacar ed Evenepoel pronti a sfidare Skjelmose

CICLISMOOggi è il giorno della Freccia Vallone, la seconda del Trittico delle Ardenne. La corsa riproporrà la sfida fra Tadej Pogacar e Remco Evenepoel, anche se nell’aria c’è ancora il successo nella Amstel del danese Mattias Skjelmose, bravo a sorprendere i due big di cui sopra e che un’ora dopo averli battuti allo sprint continuava a ripetere "non ho davvero idea di cosa sia successo".L’ideale per questo ragazzo al quale tanti preconizzano un luminoso futuro sarebbe riprovarci, ma non sarà certo facile pur tenendo conto che in questi giorni l’obiettivo dichiarato di Pogacar ed Evenepoel è più la Liegi che la Freccia. La corsa di oggi si svolgerà lungo 205,2 chilometri, con un dislivello totale di 3.060 metri. "La campagna delle classiche mi è piaciuta molto finora- ha spiegato Pogacar - Sono partito con molte ambizioni e mi restano due gare, domenica è la più importante. perché La Liegi è la corsa più adatta a me ". La Freccia, che ha vinto nel 2023, servirà soprattutto a "sbloccare le gambe".Michael Storer, invece, ha vinto la seconda tappa del Tour of the Alps 2025 di 178 chilometri, da Mezzolombardo a Vipiteno-Racines. Alle sue spalle si sono classificati Paul Seixas e Romain Bardet . Il 28enne australiano, che è anche il nuovo leader della classifica generale. Quarto e migliore degli italiani Davide Piganzoli.