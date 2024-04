Fuochi d’artificio. Tripletta di Iori alla sagra del gol e il Lumezzane vede gli spareggi. Il Mantova ha staccato la spina

LUMEZZANE (Brescia)

Nonostante lo spavento finale, il Lumezzane riesce a condurre in porto la preziosa vittoria con il Mantova (al terzo ko di fila dopo già promosso) e si tiene stretto il biglietto per i playoff, traguardo che dovrà assicurarsi superando indenne la sfida diretta all’ultima giornata in casa dell’Albinoleffe. Al 22’ il risultato si sblocca con un diagonale di Brignani che trafigge Filigheddu. I valgobbini ristabiliscono la parità prima dell’intervallo con Pogliano. La ripresa si fa decisamente di marca lumezzanese. Dopo 6’ Spini riconquista la palla e serve Iori che si destreggia bene nell’area ospite e batte Sonzogni.

Il Mantova cerca di reagire, ma la “fame“ dei valgobbini è senza dubbio superiore e al 15’ giunge la doppietta di Iori, che non si accontenta e al 19’ firma il tris personale. Il pesante svantaggio desta l’orgoglio della capolista, che riapre la contesa con le reti di Bragantini (27’) e Bani (34’), ma in pieno recupero il palo nega a Debenedetti di togliere al Lumezzane tre punti fondamentali. Luca Marinoni