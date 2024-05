Gara-3 va alla squadra di Niccolai, ora sul 2-1. Gema, ko choc e spalle al muro. Fabriano si impone in volata

Ristopro Fabriano

66

Gema Montecatini

60

RISTOPRO FABRIANO: Stanic 4, Centanni 14, Negri 1, Giombini 6, Bedin 7, Verri 15, Gnecchi 8, Granic 7, Bandini 4, Carsetti ne, Romagnoli ne, Nkot Nkot. All. Niccolai.

GEMA MONTECATINI: Savoldelli 8, Mastrangelo 14, Passoni 14, Korsunov 4, Di Pizzo 6, Pirani 7, Corgnati 4, Angelucci 3, Mazzantini, Dell’Anna ne. All. Del Re.

Arbitri: Manganiello e Fiore.

Parziali: 21-18, 39-36, 50-53.

La Gema si butta via e vede avvicinarsi il baratro: al PalaChemiba di Cerreto d’Esi Savoldelli e compagni giocano una partita solida per trenta minuti, vanno sul +12 ma poi si perdono e subiscono la rimonta della Ristopro Fabriano. Non basta ai termali tenere Stanic al suo minimo stagionale: i marchigiani trovano 15 punti da un immortale Verri e si impongono 66-60.

La cronaca. Scatta forte dai blocchi la Gema: nei primi due possessi arrivano altrettanti canestri da tre punti, entrambi firmati Mastrangelo. Giombini e Centanni sbloccano Fabriano, Di Pizzo garantisce ancora ai suoi due possessi di vantaggio, polverizzati però da 5 punti filati di Granic. I punti del 32 diventano 7 pochi minuti più tardi e la Ristopro mette la freccia per la prima volta dalla palla a due (14-12). Gema si incarta in un paio di possessi ma improvvisamente sfodera un parziale di 9-0 che la proietta di nuovo sopra nel punteggio (26-27). La tripla di Verri mette a posto le cose per i padroni di casa, gli uomini di Del Re continuano a tirare i liberi con percentuali poco lusinghiere e Fabriano ci mette poco ad approfittarne: Verri è ancora incisivo nel catturare un rimbalzo offensivo e armare la mano di Centanni per il 34-28. I leoni montecatinesi restano agganciati al match caricando di falli gli avversari e raddrizzando la mira dalla lunetta, Angelucci ha addirittura fra le mani la palla del possibile pareggio ma la sua tripla è corta e all’intervallo lungo la Janus conserva 3 punti di margine.

Il parziale aperto in favore di Gema però si irrobustisce notevolmente in avvio di ripresa e arriva a toccare il 3-19 a cavallo fra secondo e terzo periodo, grazie ad un break di 10-0 (39-46). Non è finita, perché l’ingresso di Pirani dalla panchina dà ulteriore spinta a Montecatini. Poi però succede l’imponderabile: Verri defibrilla l’attacco di Fabriano, fermo a 2 miseri punti in 8 minuti, con ben quattro triple che ispirano un parzialone di 17-1 grazie al quale la truppa di Niccolai si catapulta sul 58-53.

Passoni si carica la squadra sulle spalle e timbra 6 punti consecutivi. Purtroppo per Gema quelli del numero 17 saranno gli ultimi canestri dal campo della partita: la squadra di Del Re resta impalata a quota 60 e non riesce più a incrementare il suo bottino. Stanic segna un solo canestro in tutto il match ma si rivela essere quello decisivo, come decisiva è la schiacciata di Giombini. Ora Fabriano è ad una sola vittoria dal chiudere la serie.

Filippo Palazzoni