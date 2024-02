Gaudiano incanta anche in Arabia

EQUITAZIONE

di Paolo Manili

Continuano senza posa gli affondi di Emanuele Gaudiano: questa volta l’azzurro è andato a segno nel GP di Gedda, Arabia Saudita, vincendo il Gran Premio (h. 1,45 m) in sella al 9 anni Kwpn Julius, davanti a un avversario temibile come il padrone di casa Abdullah Al Sharbatli, (Quincy 230), già bronzo olimpico a Londra 2012.

Il fatto che si stia parlando un evento "due stelle" (altezza massima 1,45 m) nulla toglie al risultato di Gaudiano, data la concorrenza di grande livello. E non è finita qui perché 3° si è piazzato Gianluca Caracciolo (Contessa 245). Questi tre concorrenti sono risultati gli unici a concludere con doppio zero. Inoltre Caracciolo si è classificato 6° (Messilvia Girl, 4/0 pen), davanti a Previtali (Dictator d’Aubry, 4/0 pen) in 7ª piazza, mentre 8° era ancora Gaudiano (con Jaja, 0/15 pen).

Insomma italiani protagonisti, compreso il course-designer Mario Breccia, che ha allestito una gara selettiva. Meno brillanti gli esiti azzurri nel GP "cinque stelle" di Bordeaux ( h. 1,60 m), 13esima tappa della Fei World Cup: De Luca (F One Usa) con due errori nel "base" è finito 17esimo, senza acquisire punti per la classifica generale nella quale è ora scivolato dal 18° al 20° posto. Alla finale di Riad andranno i migliori 18 e nell’ultimo appuntamento di Goteborg (22-25 febbraio) De Luca si giocherà il tutto per tutto approfittando anche del fatto che il leader della generale (von Eckermann) non verrà calcolato perché vincitore dell’edizione 2023, quindi ammesso di diritto.

A Goteborg a De Luca basterebbe recuperare una sola posizione. Ha vinto la gara il campione d’Europa, l’elvetico Guerdat (Is-Minka), davanti alla francese Sedran (Dexter de Kerglenn) e al britannico Charles (Sherlock), tutti con doppio netto.