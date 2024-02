Gaudiano trionfa a doha. De Luca entra nei Rome Gladiators. Sorrisi alla francese per Checchi

Appena presentato il Longines Global Champions Tour e Champions League 2024, trapelano già i nuovi acquisti delle squadre che, a partire da Doha (29 febbraio-2 marzo), saranno protagoniste delle 16 tappe del ricco circuito diretto da Jan Tops. I Rome Gladiators (tappa di Roma al Circo Massimo 30 agosto) hanno ingaggiato alcuni cavalieri che possono fare la differenza. Obiettivo: i play-off di Riad (20-23 novembre), dopo un 2023 concluso con due podii e un piazzamento fra le migliori 8 del circuito. I nuovi "acquisti" partono da quello, strepitoso, di Lorenzo De Luca, ceduto dagli Stockholms Hearts, che sarà pedina fondamentale per la squadra capitolina. Con lui arrivano la superstar Usa Laura Kraut, mentre il terzo asso nella manica è il tedesco già campione d’Europa Marco Kutscher, al rientro nel Global dopo un periodo di lontananza. Con loro arrivano tra i "Gladiatori" anche gli irlandesi Howley, due GP vinti nell’ultimo mese, e il fortissimo Duffy, reduce da una stagione di soddisfazioni. Non manca la quota rosa, ossia la francese Nina Mallevaey, tra gli under 25 più talentuosi del panorama internazionale. Guardando gli appuntamenti del week-end, invece, il calendario propone tre eventi pluristellati in Medioriente: a Doha, Qatar (ci sono Gaudiano, nella foto, e Previtali), negli Emirati (i due Coata), altri azzurri sono in Kuwait. In Europa proseguono in Spagna il Sunshine Tour a Vejer (43 gli italiani, fra i quali Camilli, la Martinengo, Moneta, Paini) e il Mediterranean Tour (Bicocchi, Cristofoletti, Pisani e altri). Intanto sono già arrivate due vittorie in "145": quella di Checchi (Nevira) sopportata dal 3°posto di Michol Del Signore (Haily) a Royan, Francia, e quella di Gaudiano (Vasco) a Doha, ieri secondo (Carthago Blue) anche nella "150" dietro Delestre (Olga v/d Kruishoeve).