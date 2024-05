Gialloneri per la storia. Viadana-Valorugby. C’è in palio la finale

Un sogno chiamato finale scudetto. Dalle ore 17, il Viadana si gioca l’accesso all’ultimo atto tricolore nel match con il Valorugby. Dopo una stagione chiusa al comando della classifica, i mantovani chiederanno allo Zaffanella una spinta ulteriore. "Questa è la partita decisiva - il commento del tecnico Pavan - importantissima per entrambe le squadre perché in caso di vittoria segnerà la prima finale scudetto per i Reggiani o il ritorno dopo ben 14 anni in finale per i gialloneri, riscrivendo per entrambi la storia del club". Questo è il peso dell’evento: "Partita che ci vede leggermente avvantaggiati perché giocheremo in casa nostra, davanti al nostro pubblico. Giocare le ultime partite con lo stadio gremito ci ha dato una spinta in più per questo giovane gruppo che ha saputo farsi apprezzare da tutta la città". Entrambe le squadre hanno sconfitto il Colorno nel triangolare che mette in gioco uno dei due posti per la finalissima di Parma. Per una squadra che sino alla scorsa stagione “vivacchiava“ sotto la zona playoff, un’occasione unica. Confermata la formazione vista con il Colorno quindici giorni fa: Sauze, Bronzini, Morosini, Jannelli (C), Ciofani, Roger, Baronio, Ruiz, Wagenpfeil, Locatelli, Lavorenti, Schinchirimini, Mignucci, Luccardi, Mistretta.